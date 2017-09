Berlin - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles will Kanzlerin Angela Merkel in der letzten Sitzung des Bundestags vor der Wahl Heuchelei nachweisen. Wenig glaubwürdig sei etwa ihr Versprechen, mehr gegen Langzeitarbeitslosigkeit zu tun, sagte Nahles der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Heute findet im Bundestag die wohl letzte Plenumssitzung vor der Bundestagswahl statt. Merkel hatte im TV-Duell mit SPD-Herausforderer Martin Schulz gesagt, die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit hätten sich die Union und sie selbst fest vorgenommen.