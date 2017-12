Deutschland Netzagentur informiert über Internet-Abzocke und Post-Ärger

Deutschland Wirtschaft kritisiert Bauplanung öffentlicher Großprojekte

Immer neue Verzögerungen und höhere Kosten: Die Kritik an der Planung großer Bauprojekte in Deutschland reißt nicht ab. "Oft geht es bei solchen Großvorhaben nicht um Sachfragen, sondern um politische Erwägungen", sagte der Präsident der Handwerkskammer Berlin, Stephan Schwarz, der "Welt am Sonntag".