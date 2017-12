Wiesbaden - Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland dürfte 2017 so niedrig sein wie nie zuvor gemessen. Rund 3170 Menschen werden voraussichtlich bis Jahresende auf deutschen Straßen ums Leben gekommen sein, ein Prozent weniger als im Vorjahr. Das geht aus einer Schätzung des Statistischen Bundesamts hervor. Die Prognose basiert auf den Zahlen der ersten neun Monate. Bei den erfassten Unfällen rechnen die Statistiker in Wiesbaden dagegen mit einem Rekord von mehr als 2,6 Millionen.