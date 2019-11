Deutschland Polizei blitzt Frau mit Kinderwagen

Italien Die Gefahr für Venedigs Kulturschätze

Die Buchhandlung "Acqua Alta" in Venedig hat dieser Tage nicht nur einen symbolischen Namen, sondern auch schon vorher einiges mitgemacht. Weil Hochwasser hier regelmäßig eindringt, liegen unzählige Bücher zum Schutz in Badewannen oder in einer Gondel.