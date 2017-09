Deutschland Porsche hält vorerst am Dieselmotor fest

Stuttgart.

Der Autobauer Porsche hält vorerst am Dieselmotor fest. Es werde keinen Sofortausstieg geben, und somit werde auch die kürzlich vorgestellte neue Generation des Geländewagens Cayenne mit Dieselantrieb angeboten, kündigte Vorstandschef Oliver Blume am Montag vor dem Beginn der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt an. Zuvor war darüber spekuliert worden, ob das Unternehmen angesichts des Diesel-Skandals künftig auf solche Varianten verzichtet.