Deutschland Sarah Connor macht Briefwahl

"Bevor ich es vergesse, habe ich lieber schonmal gewählt!" Dazu postete sie ein Foto, das zeigt, wie sie den rosafarbenen Wahlbrief in den Schlitz eines Briefkastens schiebt. Wem sie ihre Stimmen gab, hat Connor nicht verraten: "Perfekt gibt es nicht, aber es gibt Parteien, die einige meiner Werte vertreten und welche, denen ich die Tour vermiesen will!!!!"

Eindringlich forderte sie ihre Fans auf, wählen zu gehen. "Dass so ein Honk wie Trump in Amerika Präsident geworden ist, liegt auch zum großen Teil daran, dass so viele nicht GEGEN ihn gestimmt haben, nein, nämlich GAR NICHT gewählt haben!", so die Sängerin. Jeder müsse den eigenen Kopf und Verstand benutzen.