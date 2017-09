Berlin - Der Schauspieler Andreas Schmidt ist tot. Er starb im Alter von 53 Jahren nach längerer Krankheit am Donnerstag in Berlin, wie seine Agentin heute mitteilte. Schmidt wurde als Darsteller in Filmen wie "Sommer vorm Balkon" bekannt und wirkte in zahlreichen Fernsehreihen wie "Tatort" und "Polizeiruf 110" mit.