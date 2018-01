Waiblingen/Fellbach Schlag gegen Mafia in Deutschland und Italien

Die Aktion richte sich gegen den Clan der mächtigen kalabrischen Mafia ‘Ndrangheta Farao-Marincola. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Mafia in verschiedenen Wirtschafts- und Unternehmensbereichen in Italien sowie im Ausland mitmischte und sich wie eine "kriminelle Holding" organisierte, um Geschäfte in Millionenhöhe zu betreiben, hieß es weiter bei Ansa.

Vier Festnahmen in Deutschland

Bei einer gemeinsamen Festnahmeaktion mit italienischen Ermittlungsbehörden aus Catanzaro nahmen in den frühen Morgenstunden Ermittler des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA), Beamte der Polizeipräsidien Aalen, Reutlingen und Offenburg und Spezialeinsatzkräfte aus Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland vier italienische Staatsangehörige fest. Den Festgenommenen im Alter von 36, 40 und 47 Jahren wird von der italienischen Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) in Catanzaro vorgeworfen, als Mitglieder der kalabrischen Mafiaorganisation `Ndrangheta die kriminellen Aktivitäten und ihre mafiöse Strukturen in Deutschland auszubauen. Die Staatsanwaltschaft der DDA Catanzaro ermittelt seit Jahren zusammen mit der Antimafia-Einheit der Carabinieri Raggruppamento Operativo Speziale (ROS) gegen mehrere `Ndrangheta-Gruppierungen.