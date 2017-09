Lübeck - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist in der Renten- und Mietpolitik auf Konfrontation zu Angela Merkel und zur Union gegangen. Die Regierungschefin sehe beim Thema Renten keinen Handlungsbedarf und fahre in der Mietpolitik einen falschen Kurs, sagte er in der ARD-Sendung "Wahlarena". "Wir wollen eine Solidarrente, die mindestens zehn Prozent oberhalb der Grundsicherung liegt." Außerdem wolle die SPD die Mietpreisbremse verschärfen. Schulz versprach, im Fall eines Wahlsiegs einen "Neustart in der Pflege" und die Musterfeststellungsklage auf den Weg zu bringen.