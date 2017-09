Deutschland Schwache Wall Street drückt den Dax ins Minus

Der MDax der mittelgroßen Werte präsentierte sich ebenfalls leichter und fiel um 0,42 Prozent auf 24 597,27 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,33 Prozent auf 2300,50 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,55 Prozent nach unten.

In den USA waren die wichtigsten Aktienindizes nach der Feiertagspause deutlich von ihren Rekordständen zurückgefallen. Die Anleger reagierten verunsichert auf den Atombombentest Nordkoreas vom Wochenende. Derweil drohte das asiatische Land für den Fall neuer Sanktionen mit Gegenmaßnahmen, was auch die Börsen in der Region belastete.