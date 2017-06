Deutschland Sommerlich-heißes Wochenende mit ein paar Wetterlaunen

So ist am Freitag der Norden Deutschlands mit teilweise starker Bewölkung und Temperaturen zwischen 19 bis 25 Grad im Nachteil. Im Süden scheint dagegen über längere Zeit hinweg die Sonne. Es kann dort allerdings auch heiß werden - zwischen 26 und 34 Grad dürften die Temperaturen erreichen. Vor allem in den Bergen kann es kräftige Gewitter geben.

Viel Sonne erwarten die Meteorologen auch am Samstag in der Mitte und im Süden Deutschlands. Bei Höchsttemperaturen von 26 bis 31 Grad herrscht ideales Freibadwetter - allerdings warnt der DWD im gesamten süddeutschen Raum bereits vor Hitze und erhöhter UV-Strahlung. Längere Aufenthalte im Freien und körperliche Anstrengung sollten daher vermieden werden.

Am Sonntag ist es im Norden erneut eher wolkig und wechselhaft, während in den Bergen mit Sturmböen gerechnet werden muss. Auch Starkregen und Hagel sind in den Alpen nicht auszuschließen. Allerdings bleibt es im Süden überwiegend warm mit Höchsttemperaturen von 25 bis 30 Grad, während die Temperaturen im Norden wohl nicht über 24 Grad steigen.