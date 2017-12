Berlin - Vor dem heutigen Spitzentreffen von Union und SPD hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Union vorgeworfen, kein klares inhaltliches Regierungskonzept zu haben. Es sei "schwierig, in diese Gespräche zu gehen, wenn man nicht weiß, was die andere Seite eigentlich will", sagte Klingbeil der "Berliner Zeitung". Finanz-Staatssekretär Jens Spahn geht davon aus, dass gesundheitspolitisch schnell Gemeinsamkeiten mit der SPD zu finden sind. Das sagte Spahn der "Rhein-Neckar-Zeitung".