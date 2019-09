Deutschland SPD-Kandidaten werben um die Basis

Filderstadt (dpa/lsw).

Mit teils kämpferischen Reden haben sich die Kandidaten für den SPD-Vorsitz erstmals bei der Parteibasis in Baden-Württemberg vorgestellt. Die Bewerber forderten in Filderstadt mehr soziale Gerechtigkeit und eine höhere Glaubwürdigkeit und Geschlossenheit der eigenen Partei. Mit Blick auf die Landtagswahl 2021 sei es wichtig für die Südwest-SPD, dass die Partei auch im Bund wieder auf die Füße komme, sagte SPD-Landeschef Andreas Stoch. 13 Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich in Filderstadt vor. Die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping und Einzelbewerber Karl-Heinz Brunner ließen sich entschuldigen.