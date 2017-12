Berlin - Wenige Tage vor Beginn des SPD-Parteitages will die Parteispitze über das weitere Vorgehen im Ringen um eine neue Regierung beraten. Dazu kommt der Bundesvorstand am Vormittag in Berlin zusammen. Den Sozialdemokraten und ihrem Parteichef Martin Schulz stehen auf dem Parteitag heftige Auseinandersetzungen über eine mögliche Regierungsbeteiligung bevor. Zugleich werden die Warnungen vor den innen- und außenpolitischen Folgen einer monatelangen Hängepartie bei der Regierungsbildung immer lauter.