VfB Stuttgart Christian Gentner erfolgreich operiert

Beim 1:0 gegen den VfL Wolfsburg hatte Gentner am Samstag das Knie von VfL-Torwart Koen Casteels mit voller Wucht ins Gesicht bekommen. Dabei erlitt er eine schwere Gehirnerschütterung sowie Frakturen des Augenhöhlenbodens, der Nase und des Oberkiefers. Am Tag vor der Operation hatte er sich selbst in den sozialen Netzwerken gemeldet und gesagt: "Es geht mir sehr gut!!"