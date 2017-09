Berlin - Die neugegründete Bundesgesellschaft für Endlagerung läutet heute offiziell den Beginn der Suche nach einem deutschen Endlager für hoch radioaktiven Atommüll ein. Bund und Länder hatten das Suchverfahren per Gesetz komplett neu geregelt; bis 2031 soll nun ein geeigneter Ort gefunden werden - nach wissenschaftlichen Kriterien und dem Prinzip der "weißen Landkarte", also ohne Vorfestlegungen. Mindestens eine Million Jahre lang soll der strahlende Abfall unter der Erde so sicher wie möglich lagern.