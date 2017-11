Deutschland SUV-Boom geht weiter: Vom Klimasünder zum Elektrovorreiter?

Deutschland Dax weiter auf Rekordkurs - auch für MDax Bestmarke

Ein weltweit freundliches Börsenumfeld hat dem Dax den vierten Rekordstand in Folge gebracht. Als hilfreich nach der Feiertagspause am Dienstag erwies sich auch der weiter schwächelnde Euro, der Exporte in Länder außerhalb des gemeinsamen Währungsraums tendenziell verbilligt.