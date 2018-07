Bis zu 38 Grad Nach kurzer Abkühlung kommt die Hitze zurück

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Nordwesten sei mit gelegentlichen Schauern zu rechnen, sonst bleibe es trocken. Am Dienstag nehme im Westen und in der Mitte Deutschlands die Gewittergefahr zu. "Es bleibt aber heiß, in der Osthälfte auch weiter sehr sonnig", hieß es beim DWD. Im äußersten Westen und Nordwesten seien 26 bis 31 Grad zu erwarten, sonst 32 bis 38 Grad. Im Rems-Murr-Kreis werden zwischen 32 und 35 Grad erwartet.

Für den Montag gilt zwischen 11 und 19 Uhr eine Hitze-Warnung der Stufe 1 für ganz Deutschland - mit Ausnahme der Nordseeküste und dem Grenzgebiet zu den Niederlanden.

Auch in dieser Woche kühlen die Temperaturen im Südwesten nicht ab: "Die Hitzewelle setzt sich fort und hat am Dienstag ihren Höhepunkt", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Montag. Verbreitet könne es dabei Temperaturen bis zu 36 Grad geben. Selbst in der Nacht fallen die Temperaturen in den Großstädten laut Angaben des Wetterdienstes nicht unter 20 Grad.

Am Mittwoch wird das Sommerwetter gestört: Gegen Abend sollen Gewitter aufziehen. Dabei ist mit Starkregen und Hagel zu rechnen, sagte der Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Die Hagelkörner können nach seinen Angaben eine Größe von bis zu 5 Zentimeter erreichen.

Die Gewitter bringen kaum Abkühlung. Am Donnerstag habe es weiterhin Temperaturen bis zu 32 Grad. Zum Wochenende hin soll es noch heißer werden. "Ein Wetterumschwung ist bis nächste Woche nicht in Sicht", so der Meteorologe.

Unwetter-Probleme

Am Wochenende hatten Gewitter und Sturm mancherorts zu Problemen geführt. So zog am Samstag eine Gewitterfront mit Sturmböen und Hagel über Thüringen hinweg, in einem Strandbad in Jena stürzten große Teile eines Baumes auf eine Familie. Eine 33 Jahre alte Frau wurde nach Polizeiangaben dabei schwer, ihre achtjährige Tochter leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus.

Auf dem Chiemsee in Bayern mussten laut Polizei wegen Sturms 29 Wassersportler gerettet werden, darunter Stand-up-Paddler und Segler. Sie waren am Samstagnachmittag von Starkregen und heftigem Wind überrascht worden. Bei einer Familienfeier in Sachsen-Anhalt schlug ein Blitz in eine Scheune ein. Zehn Menschen wurden verletzt - darunter fünf Kinder.

In Waiblingen musste die Feuerwehr ausrücken, da durch das Gewitter Bäume umgestürzt waren.

Die gegenwärtige Hitzewelle ist für die Klimaforscher der Münchener Rückversicherung keine direkte Folge des Klimawandels. "Zunächst einmal ist das ein außergewöhnlicher Witterungsverlauf", sagte Forschungsleiter Eberhard Faust. Allerdings hätten sommerliche Hitzerekorde in Europa über die letzten Jahrzehnte hinweg mehr zugenommen, als ohne langfristigen Klimawandel zu erwarten wäre.