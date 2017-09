Deutschland Tennisverbands-Chef Klaus kandidiert für weitere Amtszeit

"Das aktuelle Präsidium hat drei Jahre lang erfolgreiche Arbeit geleistet, deshalb steht der DTB heute so gut da wie seit sehr vielen Jahren nicht mehr", sagte Klaus. "Allerdings gibt es auch Bereiche, in denen wir noch Handlungsbedarf haben. Deshalb wollen wir unseren gemeinsamen Weg des kontinuierlichen Aufschwungs weitere drei Jahre fortsetzen." Klaus wurde im November 2014 zum Nachfolger von Karl-Georg Altenburg gewählt und strebt am 19. November in Wiesbaden eine zweite Amtszeit an.