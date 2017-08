Berlin - Das Smartphone steht im Mittelpunkt zahlreicher Innovationen in der Unterhaltungsindustrie. Zehn Jahre nach seiner ersten Präsentation hat es sich aber auch zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Nach Angaben des Bitkom stehen rund 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland in Zusammenhang mit dem Smartphone - der Umsatz beläuft sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 45 Milliarden Euro. Acht von zehn Menschen in Deutschland nutzen inzwischen ein Smartphone. So schnell habe bisher keine andere Technologie den Alltag so vieler Menschen verändert.