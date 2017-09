Berlin - Drei Wochen vor der Bundestagswahl hat Kanzlerin Angela Merkel Umfragen zufolge das TV-Duell gegen ihren Herausforderer Martin Schulz gewonnen. Blitzumfragen von ARD und ZDF sahen die CDU-Chefin vorne. Damit könnte Schulz die Chance vergeben haben, kurz vor der Wahl am 24. September eine Trendwende für seine SPD herbeizuführen. Schulz hatte versucht, Merkel bei zentralen Themen wie Flüchtlingen, Rente und der Türkei in Bedrängnis zu bringen. Die SPD liegt seit Wochen in den Umfragen im Schnitt 15 Prozentpunkte hinter der Union.