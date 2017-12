Deutschland Verdächtiges Paket entdeckt: Entwarnung nach Großeinsatz

Am Vormittag konnten die Behörden jedoch Entwarnung geben, nachdem Sprengstoff-Spezialisten das Paket untersucht hatten. "Es geht keine Gefahr von dem Paket mehr aus", sagte eine Polizeisprecherin zu einer entsprechenden Twitter-Meldung von Radio Bremen, wonach darin keine Bombe war.

Die Polizei hatte nach dem Fund die Umgebung und auch die Autobahn A270 zwischen Bremen St. Magnus und Vegesack-Hafen gesperrt. Das Paket war am Morgen in der Vegesacker Heerstraße von einem Post-Mitarbeiter entdeckt worden. Im Zuge der Fahndung nach einem DHL-Erpresser hatte die Polizei eindringlich vor dem Öffnen verdächtiger Pakete gewarnt. In Potsdam war einer Apotheke in der Vorwoche eine Paketbombe zugestellt worden. Wiederholt gab es seitdem Fehlalarme.