Deutschland Verdi droht mit Streiks bei Kaufhof im Weihnachtsgeschäft

Baden-Württemberg CDU will Photovoltaik-Pflicht für alle Neubauten

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Grünen-Fraktion macht sich nun auch die CDU für eine Photovoltaik-Pflicht für alle Neubauten in den Kommunen stark. Dies diene dem Klimaschutz, sagte Paul Nemeth, der Vorsitzende des Landesfachausschusses für Energie, Umwelt und Klimaschutz der CDU Baden-Württemberg am Freitag in Stuttgart.