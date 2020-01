Deutschland Verdi fordert Abschaffung von Scheinselbstständigkeit

Deutschland SUV-Trend lässt Durchschnittspreis für Neuwagen steigen

Für ein neues Auto greifen die Menschen in Deutschland immer tiefer in die Tasche. So kostete ein Neuwagen im vergangenen Jahr im Schnitt mehr als viermal so viel wie zu Beginn der 1980er-Jahre, wie aus einer aktuellen Studie des CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen hervorgeht.