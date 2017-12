Hannover - Mehrere tausend Menschen sind in Hannover zu einer Protestkundgebung gegen den AfD-Bundesparteitag aufgebrochen. Rund 6000 Demonstranten zogen nach Polizeiangaben am Mittag vom Kongresszentrum, wo die rechte Partei tagt, in Richtung Stadtzentrum. Die Kundgebung steht unter dem Motto "Unser Hannover - bunt und solidarisch! - Protest gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus". Am Morgen wurden bei den Protesten mehrere Polizisten und mindestens ein Demonstrant verletzt. Um Blockaden aufzulösen, setzte die Polizei auch einen Wasserwerfer ein.