Deutschland Wegen Coronavirus sind kaum Schutzmasken mehr auf Lager

"Der Markt für Atemschutzmasken ist im Allgemeinen umkämpft", sagte eine Sprecherin des oberfränkischen Zulieferers Sandler. Als einer der weltweit größten Vlies-Hersteller produziert die Firma unter anderem Vlies für Schutzmasken, auch für Kunden in China. "Aufgrund der aktuellen Situation besteht zurzeit hoher Bedarf an Vliesstoffen für diese Anwendung; es herrscht Materialknappheit am Markt."