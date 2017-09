Deutschland Wesentlich mehr Gewitter im Süden Deutschlands

Karlsruhe.

Donnerwetter: Um das oberbayerische Garmisch-Partenkirchen herum gewittert es im Schnitt am häufigsten, in Kiel an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste besonders selten. Dieses Süd-Nord-Gefälle haben Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) anhand von Daten aus den Jahren 2001 bis 2014 errechnet. Hochburgen neben dem Alpenrand und dem Voralpenraum mit bis zu 15 Gewittertagen im Jahr seien das Gebiet zwischen Neckar und Schwäbischer Alb, das Erzgebirge und der Bayerische Wald, schreiben die Experten in der Fachzeitschrift "Natural Hazards and Earth System Sciences".