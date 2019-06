Deutschland Ziel Titelgewinn: BMW-Pilot Wittmann wieder im Angriffsmodus

"Ich weiß, dass wir schnell fahren können. Ich gehe mit einer guten Stimmung nach Misano", sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli wird der BMW-Pilot aus Fürth am 9. Juni im sechsten Lauf sein 100. DTM-Rennen bestreiten - und will es mit seinem insgesamt 13. Sieg vergolden. Nach lediglich neun Punkten und viel Pech bei den Läufen im belgischen Zolder Mitte Mai geht es an der Adriaküste auch darum, den Abstand zu den beiden Führenden zu verringern.

Mit ähnlichen Voraussetzungen geht Markenkollege Timo Glock an den Start. Auch der frühere Formel 1-Pilot feiert seinen 100. Start in der DTM und hatte in Zolder ebenfalls viel Pech. "Marco hat mein Rennen zerstört", sagte der 37-Jährige Mitte Mai zerknirscht. Nach mehreren Berührungen mit Wittmann konnte Glock keine Power mehr erzeugen und fiel aus den Punkterängen. Doch auch Glock sieht sich bereit für das Jubiläumsrennen und "will stärker zurückkommen." Und seinem Markenkollegen hat er längst verziehen: "Jeder respektiert den anderen", sagte Glock jüngst im Fachmagazin "Kicker".