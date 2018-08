Deutschlandtour durchs Remstal Straßensperrungen - hier radeln die Radsport-Weltstars

Geraint Thomas kommt nach Waiblingen. Doch nicht nur der Sieger der Tour de France wird bei der diesjährigen Deutschland-Tour auf zwei Rädern durch Waiblingen flitzen. Auch weitere Top-Sportler haben ihr Kommen angekündigt: 15 deutsche World-Tour-Fahrer werden unter den insgesamt mehr als 130 Radprofis sein, darunter der Deutsche Meister Pascal Ackermann. Auch der Zweitplatzierte der Tour de France, der Niederländer Tom Dumoulin, radelt mit. Für ihn und den Waliser Thomas ist es das erste Rennen seit der Tour de France und somit der Einstieg in die zweite Saisonhälfte.

Ein Comeback ist das Rennen durch Waiblingen aber nicht nur für die Radprofis, sondern auch für die Tour selbst. Sie startet in diesem Jahr nach zehnjähriger Pause erstmals wieder. Von Donnerstag, 23., bis Sonntag, 26. August, führt sie durch Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, das Saarland und Baden-Württemberg. Insgesamt 737 Kilometer legen die Fahrer auf den vier Etappen zwischen Koblenz und Stuttgart zurück. Alle Etappen enden laut Veranstalter auf zuschauerfreundlichen innerstädtischen Rundkursen und werden auch live im Fernsehen zu sehen sein. ARD und ZDF berichten gemeinsam mit ihren Sendern. Die ersten beiden Etappen werden in den dritten Programmen der Regionen der Deutschland-Tour (WDR, SWR, HR, SR) zwischen 14 und 16 Uhr übertragen. Das ZDF berichtet am Samstag zwischen 15.20 und 17 Uhr von der Königsetappe. Das große Finale ist am Sonntag von 15.20 bis 17.20 Uhr live bei Das Erste zu sehen.

Profis sprinten am Nachmittag durch Waiblingen

Live erleben können Zuschauer die Profis aber auch in Waiblingen: Die Strecke führt von Lorsch (Hessen) kommend durch Bittenfeld, Hohenacker, Neustadt und die Waiblinger Innenstadt. Rund um das Waiblinger Tor ist außerdem von 11 bis 17 Uhr ein buntes Familienprogramm mit Kletterturm, Hüpfburg und Kanufahren geboten. Die Radprofis werden dort zwischen 15.45 und 16 Uhr erwartet. Durch Bittenfeld werden die Rennradfahrer etwa 15 Minuten früher sprinten. Die Strecke wird in den Teilorten Bittenfeld, Hohenacker und Neustadt für jeweils etwa 45 Minuten gesperrt. Etwa 30 Minuten vor dem Feld der Radsportler sorgen die Polizei, eine mobile Motorradstaffel und Streckenposten des Veranstalters für eine freie Strecke. Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt 15 Minuten vor den herannahenden Profis das Rennen an. Nachdem alle Radsportler den Streckenabschnitt passiert haben, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge die Strecke für den Verkehr wieder frei.

Jedermann-Tour

Länger werden die Sperrungen entlang der Strecke der Jedermann-Tour ausfallen. Dort sind die Straßen und einige Nebenstrecken bereits von etwa 10 Uhr an gesperrt und bleiben es teilweise bis nach 16 Uhr. Das kurze Jedermann-Rennen führt auf 57,5 Kilometern vom Stuttgarter Schlossplatz aus durch Fellbach, Rommelshausen und etwa zwischen 11 und 12 Uhr durch Waiblingen. Die lange Route (117,5 Kilometer) führt über Schorndorf, Remshalden und Weinstadt nach Waiblingen, wo die Radler zwischen 12.45 und 14.45 Uhr erwartet werden. Vom Beinsteiner Tor aus in Richtung Stuttgart geht es für alle Teilnehmer – egal ob Hobby- oder Profifahrer – auf derselben Strecke durch Remseck, Aldingen und Bad Cannstatt in den Schlussspurt und ins Ziel. Die Zieleinfahrt liegt auf der Stuttgarter Theodor-Heuss-Straße.

Alle die jetzt Lust bekommen haben noch bei der Jedermann-Tour mitzufahren, können sich noch am Samstag und Sonntag auf dem Kronprinzplatz anmelden.

Die Jedermann-Tour und welche Straßen im Rems-Murr-Kreis deswegen zu welcher Zeit gesperrt sind:

Verkehrs-Info Der Veranstalter der Deutschland-Tour hat für das Wochenende 24. bis 26. August ein Info-Telefon eingerichtet. Unter 07031/6320388 können jeweils von 8 bis 18 Uhr aktuelle Verkehrsinformationen erfragt werden.