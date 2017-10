DFB-Pokal Liveticker: 1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart

Kaiserslautern.

Der VfB Stuttgart spielt in der 2. DFB-Pokal-Runde beim 1. FC Kaiserslautern (Mittwoch, 18.30 Uhr). In der Bundesliga hat der Aufsteiger bislang nur in Heimspielen Punkte gesammelt. Jetzt muss es im Pokal auch mal auswärts klappen, soll das Weiterkommen gelingen. Verfolgen Sie die Partie hier ab 18.30 Uhr im ZVW-Liveticker: