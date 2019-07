Diakonie Stetten/Hospiz Backnang Andrea Berg bringt Konzerttickets vorbei

„Hallo liebe Andrea, ich habe dir eine Schildkröte gemalt“, mit leuchtenden Augen streckt Karin der Sängerin eine Zeichnung entgegen. Karin hält sich an ihrem Rollator fest und verkündet weiter: „Deine CD Mosaik liegt in meinem Zimmer.“ Dann werden Fotos gemacht.

Konzert als "Signal für unsere Gesellschaft"

An diesem Nachmittag ist die Sängerin in den neuen Räumen des Hospizes in Backnang zu Besuch, um den Betreuern, den Pflegern und den zu Pflegenden ihre Einladung für das Konzert am Vortag des Heimspiel-Wochenendes (19./20. Juli) persönlich auszusprechen und die symbolischen Eintrittskarten vorbeizubringen. Sie schüttelt die Hände der Mitarbeiter und wird vom geschäftsführenden Vorstand der Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis, Heinz Franke, mit herzlichen Worten empfangen: „Es ist für uns ein Zeichen der Verbundenheit, die Sie uns entgegenbringen, und auch eine Wertschätzung unserer Arbeit.“

Andrea Berg, der die Hospizarbeit wichtig ist, die sich für behinderte Menschen einsetzt und für ihr Engagement im Jahr 2008 auch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde, ist dieses besondere Konzert eine Herzensangelegenheit: „Ich bin sehr dankbar, dass Sie alle da sind und dass Sie solch eine Arbeit leisten. Das Konzert soll nicht nur ein schöner Abend mit viel Spaß werden, sondern auch ein Signal für unsere Gesellschaft sein.“ Zum Jubiläum des Naturparks begrüße sie einmal mehr tolle Menschen in der Arena – Menschen, denen ein Konzertbesuch sehr häufig eben nicht so einfach möglich sei, und gleichzeitig diejenigen, die sich haupt- und oftmals ehrenamtlich für Mitmenschen einsetzen.