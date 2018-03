Diakonie Stetten Wegen Missbrauchs Hilfsbedürftiger angeklagt

Kernen.

Ein Heilerziehungspfleger soll wie berichtet in der Diakonie Stetten Kinder sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat jetzt Anklage erhoben. Der 33-Jährige war über eine Zeitarbeitsfirma bei der Diakonie Stetten beschäftigt gewesen. Laut Pressestaatsanwalt Jan Holzner lauten die Vorwürfe: schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in drei Fällen und sexueller Missbrauch von Kindern in einem Fall. Die Übergriffe sollen im Zeitraum zwischen Dezember 2015 und 18. September 2016 geschehen sein. Die Vorwürfe wiegen auch deshalb schwer, weil der Mann sich – sofern sich die Vorwürfe in einer Gerichtsverhandlung bestätigen – an Hilfsbedürftigen vergangen hat, die in einer geschützten Einrichtung leben.