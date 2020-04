Die 750-Millionen-Euro-Frage Was für und was gegen Geisterspiele spricht

Stuttgart.

Nachdem der Profifußball und seine schon minutiös skizzierten Pläne für Geisterspiele bei der Schalte der Ministerpräsidenten am Mittwoch offiziell nicht einmal Thema waren, wachsen Zweifel, ob der für Mai geplante Neustart und der bis Ende Juni erhoffte Abschluss der Liga-Spielzeit noch realistisch sind. Auch beim VfB Stuttgart wartet man auf den Wiederbeginn. „Wir sind abhängig von der Politik“, sagte Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger am Donnerstag dem TV-Sender Sky. „Diese Leute haben viele wichtige Themen auf dem Tisch, die können nicht die ganze Zeit an den Fußball denken.“ Für die Clubs der 1. und 2. Bundesliga steht eine Menge Geld auf dem Spiel, doch für den Rest des Landes womöglich noch viel mehr. Darf sich der Profifußball mitten in der Coronavirus-Pandemie eine Sonderrolle genehmigen und die Saison fortsetzen?