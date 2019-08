Die Bielefeldmillion Beweise, dass es Bielefeld nicht gibt - und gewinne eine Million

Über eine Webseite informiert Bielefeld über die Teilnahmebedingungen am vielleicht kuriosesten Wettbewerb in Deutschland. Teilnehmen dürfen Personen ab 16 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Gefordert wird ein "handfester und unwiderlegbarer Beweis" dafür, dass es die Stadt nicht gibt. Der Beweisführung sind keine Grenzen gesetzt, Texte, Bilder und Videos sind zugelassen. Die Stadt Bielefeld kündigt an, jede Einsendung auf Herz und Nieren zu testen. In Bielefeld gäbe es nicht nur eine Universität, sondern gleich sechs Fachhochschulen. Für jedes Argumentationsmuster gäbe es einen Experten, der den vermeintlichen Beweis in die Zange nähme. Kreativität und Witz will die Stadt aber auch belohnen: Die besten Einsendungen möchte sie der Öffentlichkeit regelmäßig vorstellen.

Teilnahmeschluss ist der 4. September.

Ob der Wettbewerb allerdings rechtens ist, wenn bewiesen wird, dass der Veranstalter gar nicht existiert, ist nicht bekannt.