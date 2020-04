Die Feuerwehr in Waiblingen Einsatzfähig trotz der Coronavirus-Epidemie

Vorerst keine Übungen und Lehrgänge

Ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr ist bislang positiv auf Sars-CoV2 getestet worden. Er nahm jedoch seit Ende Februar schon nicht mehr am Übungs- und Einsatzdienst teil. „Somit hatte dies für die Einsatzabteilung keinerlei Auswirkung“, sagt Kommandant Nick Bley von der Abteilung Waiblingen-Kernstadt. Alle Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten gingen nach den Faschingsferien vorsorglich in Quarantäne, um nicht die Mannschaft zu gefährden. Dass es bis jetzt gelang, die Verbreitung des Virus in ihren Reihen zu verhindern, sieht Nick Bley daher nicht zuletzt den „Monitoringmaßnahmen im Personalbereich und dem hervorragenden Rückmeldeverhalten der Einsatzkräfte“ geschuldet. Bei Einsätzen ist die Wehr ebenfalls noch nicht in näheren Kontakt mit der Krankheit gekommen. Wenn bekannt ist, dass sich positiv getestete Menschen in einer Notlage befinden, wird dies schon während der Anfahrt mitgeteilt. Das war jüngst so, als die Feuerwehr zu einer „Türöffnung“ ausrückte, wie solche Routineeinsätze zur Befreiung eingeschlossener Personen in der Fachsprache heißen. In diesem Fall konnte aber schon der Rettungsdienst die Tür öffnen.

Grundsätzlich hat die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen Corona-Strategien für zwei Bereiche entwickelt: zum einen für Übungsbetrieb, Dienstbesprechungen und kameradschaftliche Veranstaltungen, zum anderen für die Einsätze. So gab es seit dem 3. März keine abteilungsübergreifenden Übungen, wie etwa zwischen Bittenfeld und Hohenacker üblich, mehr. Seit 12. März sind alle Übungen, Lehrgänge und Sitzungen vorerst abgesagt. Jugendfeuerwehr, Altersfeuerwehr und Musikabteilung treffen sich nicht mehr.