Die Gegner der DFB-Elf Fünf kuriose Fakten über ... Schweden

Reich werden mit Blitzern

Radarkontrollen sind für viele ein echtes Ärgernis. In der schwedischen Hauptstadt Stockholm sind sie jedoch regelmäßig Grund zur Freude.

Zugegeben: DIe Idee kam von einem Amerikaner. Kevin Richardson hat in Zusammenarbeit mit VW und den schwedischen Behörden einen Blitzer entwickelt, der nicht nur die Nummernschilder der Fahrzeuge fotografiert, die zu schnell fahren, sondern auch die der Fahrzeuge, die sich an die Regeln halten.

Der Prototyp wurde an einer vielbefahrenen Stockholmer Straße aufgestellt, und sollte die Autofahrer animieren, langsamer zu fahren. Aber nicht etwa wegen dem drohenden Bußgeld: Nach einer gewissen Zeit wurden die Bußgeld-Einnahmen, die sich aus der Radarkontrolle ergaben, unter den Autofahrern verlost, die das Tempolimit eingehalten hatten. Und ganz plötzlich sank die Zahl der Verstöße um mehr als zwanzig Prozent.

Da war doch noch was, Nordkorea ...

Schweden gelten ja gemeinhin als sehr sozial. So wundert es auch nich weiter, dass sie Nordkorea zweimal an mittlerweile 44 Jahre zurückliegende Schulden erinnern, die die Asiaten noch bei den Skandinaviern haben. Nicht dass sie das noch aus Versehen vergessen.

Wie kam es dazu? 1974 begann Nordkorea damit, Technologie und Ausrüstung aus westlichen Industrienationen zu importieren. Darunter fiel auch eine Bestellung von 1000 Volo Modell 144 Fahrzeugen sowie weiteren Gerätschaften aus Schweden. Die Rechnung von umgereichnet 73 Millionen Dollar wollte man zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, nämlich dann, wenn die ganzen Einkäufe ihren Beitrag zum Ankurbeln der nordkoreanischen Wirtschaft geleistet hätten. Um mal einen Ex-DFB-Kapitän zu zitieren: Wäre, wäre, Fahrradkette.

Selbst beim Sport noch hypersozial

Aber vergessen wir das mit den sozialen Schweden. Sozial ist nämlich gar kein Ausdruck. Die Schweden sind so hypersozial, dass sie selbst beim Sport noch an ihre Mitmenschen und die Umwelt denken.



Der neuste Fitness-Trend heißt "Plogging" und setzt sich aus dem guten alten "Jogging" und dem Schwedischen Wort "plocka", was so viel wie "Müll" bedeutet, zusammen. Und damit wäre der Sport dann auch schon treffend beschrieben: Die Schweden joggen mit Abfalltüten durch die Gegend, und sammeln dabei all das ein, was ihre nicht ganz so hypersozialen Mitschweden (oder waren es die Touristen?) unachtsam ins Stadtbild gepfeffert haben. Damit halten sie sich fit und helfen gleichzeitig, die Umwelt zu schützen.

Lang lebe Donald Duck!

Donald Duck ist in Schweden sehr beliebt. Sehr, sehr beliebt. Jedes Jahr zu Weihnachten wird dort traditionell ein Donald Duck Weihnachtsspecial im Fernsehen gezeigt. Doch die Liebe zur bekanntesten Figur aus Entenhausen beschränkt sich nicht nur auf das bloße Anschauen alter Cartoons.



Wenn es nach einigen Schweden ginge, wäre Donald Duck längst ein legitimer Kandidat für den Posten des Premierministers. Die Donald-Duck-Partei (Kalle Anka-partiet) erhielt zum Beispiel bei der Wahl 1991 über 1500 Stimmen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nicht einmal existierte. Heute gilt sie als beliebte Spaßpartei, und auch wenn sie niemals offiziell registriert wurde, wird sie weiterhin regelmäßig gewählt.

File Sharing als Religion

Wer Mitte der 2000er Jahre illegale Inhalte wie Filme oder Musik im Internet finden wollte, wurde garantiert auf dem Torrent-Tracker "The Prarte Bay" fündig. Haben wir gehört. Hinter dem Angebot steckten Mitglieder der schwedischen Anti-Copyright-Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hatte, digitale Inhalte für alle verfügbar zu machen. Dem 19-jährigen Isak Gerson, Mitglied der Piratenpartei, die ab 2010 "The Pirate Bay" übernahm, ging das allerdings nicht weit genug. Er wollte gleich die zu dieser Philosphie passende Kirche gründen.

Nach mehreren gescheiterten Anträgen schaffte es die missionarische Kirche des Kopimismsu (Det Missionerande Kopimistsamfundet) 2011 zur anerkannten Religoin. Ihre mehrere tausend Anhänger beten den Wert von online verfügbaren Informationen an, halten das Internet für einen heiligen Ort und das Verbreiten von Fremdinahlten für einen Art Glaubensbekenntnis. Doch trotz offiziellen Status bleibt Urheberrechtsverletzung auch für die Krichenmitglieder strafbar.