Die Landshut kommt nach Friedrichshafen Landung bei heftigem Gegenwind

Friedrichshafen - Gleich am Morgen um 8 Uhr öffnet das Dornier-Museum am Samstag die Türen und Spendenkassen. „Zahle was du willst“, lautet die Aufforderung an die Besucher. Sie sollen bei einem „Bürgerfest“ zu Zeugen eines historischen Geschehens werden: Im Lauf des Vormittags soll erst der Rumpf der Lufthansa-Maschine Landshut, die 1977 von der GSG 9 in Mogadischu befreit wurde, mit einer Antonow AN 124 landen. Gegen 13 Uhr wird dann eine Iljushin 76 erwartet, an Bord die beiden Flügel des schicksalsträchtigen ehemals deutschen Flugzeugs.