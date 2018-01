Die Lebensretter Jugendrotkreuz: Schon Kinder helfen ohne Angst

„Magst Du lieber eine Schnittwunde oder eine Schürfwunde?“ Das ist keine makabre Frage eines Raufbolds vor der Schlägerei, so fragt Betreuer die Kinder bei der Übungsstunde der Waiblinger Jugendrotkreuz-Gruppe. Der Schminkkoffer ist bei den Mädchen die Attraktion. Nicht etwa, weil sie sich mit Lippenstift und Lidschatten besonders hübsch machen wollten. Statt Augenbrauen oder Wangenrouge malen sie sich Schnitte, Prellungen und Verbrennungen auf Gesichter und Arme. Mit Modellierwachs formt Dirk Rieve dicke Hautwülste und schneidet ohne Kompromisse hinein. Dann wird der klaffende Riss mit blutroter Farbe getränkt, träge quillt der Saft in Richtung Handinnenfläche.

„Bei Schauübungen braucht die Feuerwehr immer Leute, die Verletzte spielen“, sagt der 24-Jährige, „diese Aufgabe übernehmen wir vom Jugendrotkreuz“. Und zwar mit Liebe zum Detail, um eine möglichst realistische Wirkung zu erzielen. Zuletzt unterstützte das JRK die Jugendfeuerwehr bei einer 24-Stunden-Übung in Korb.

"Wir möchten Kindern vor allem die Angst nehmen"

Natürlich mimen die Nachwuchs-Sanitäter nicht nur die Verletzten, sondern lernen vor allem, solche zu versorgen. Eigentlicher Zweck der (Schmink-) Übung an diesem Abend ist das Anlegen von Druckverbänden. Parallel wird immer wieder der Klassiker der Ersten Hilfe einstudiert, die stabile Seitenlage. Zwar können Jugendliche erst mit 16 Jahren in den Sanitätsdienst eintreten. „Wir möchten Kindern vor allem die Angst nehmen“, erläutert Jugendleiterin Irene Rieve. Einen Notruf absetzen und dem Rettungsdienst die wichtigen Fragen beantworten, unerschrocken Erwachsene zu Hilfe rufen, beim Verletzten bleiben und Trost spenden, vielleicht kleine Hilfen leisten – solche Dinge haben Jugendrotkreuz-Kinder schon drauf.

Schnupperstunden im Bärenhospital

Bei Großveranstaltungen wie dem Ostermarkt und dem Eisentaltag sind die Jugendrotkreuzler immer engagiert dabei und werben für ihre gute Sache. Eine unkomplizierte Schnuppergelegenheit bietet das „Bärenhospital“, bei dem Kuscheltiere erstversorgt werden. Das fällt leichter als das Üben an leibhaftigen Menschen. Eine Attraktion beim Eisentaltag ist die selbstgebaute Mohrenkopfschleuder, die nicht nur Kindern Spaß bereitet. Beim „Blaulichttag“ an Schulen informiert das Jugendrotkreuz wie die Feuerwehr und andere Retter-Organisationen über ihre Arbeit. Im Herbst kamen in Beinstein und Korb rund 200 Schüler in den Genuss dieses etwas anderen Unterrichts. Bei der Kinderspielstadt Remsolino stellt das JRK das Krankenhaus – für den Fall echter Verletzungen sind ausgebildete Sanitäter dabei. Beim großen Laternenumzug helfen die Nachwuchssanitäter beim Verteilen der beliebten Bubenschenkel und bei der Remsputzete leisten sie auch noch ihren Beitrag zum Großreinemachen in Feld und Flur. Wer so viel Gutes tut, hat sich Belohnung verdient, meint die Jugendleiterin. Ausflüge zum Eislaufen nach Ludwigsburg oder in den Freizeitpark Sensapolis in Sindelfingen krönen das Jahresprogramm.

Jugendrotkreuz-Gruppe freut sich über Neuzugänge

Wegen vieler Wechsel in den Sanitätsdienst ist die Waiblinger Jugendrotkreuz-Gruppe mit derzeit zehn Kindern und Jugendlichen relativ klein und freut sich über Neuzugänge. Wie allen Vereinen macht auch dem DRK die Ganztagsschule zu schaffen. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon (0 71 51) 5 59 55 (Anrufbeantworter) oder info@drk-waiblingen.de melden.