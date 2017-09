Die Stimmen zum Spiel "Offensiv hat uns der letzte Punch gefehlt"

VfB-Trainer Hannes Wolf: „Wir hatten ursprünglich den Plan, offensiv anzulaufen und zu pressen. Das ging aufgrund der Galdbacher Spielweise nicht auf und wir haben das Ganze in der Folge defensiver interpretiert. Insgesamt hatten wir wenige Aktionen nach vorne, aber auch Gladbach hatte in der Offensive wenig zwingende Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte war es anfangs ähnlich, dann kam Gladbach über die schnelle Aktion über außen zum ersten Tor. Anschließend hatten wir mehr Akzente nach vorne, haben uns aber leider nicht mit einem Tor belohnt. Auch nach dem Elfmeter haben wir einige Situationen nach vorne entwickelt. Angesichts dessen, was uns in den vergangenen Tagen widerfahren ist mit den Ausfällen von Christian Gentner und Chadrac Akolo hat die Mannschaft vieles gut gemacht, was wir für das Augsburg-Spiel mitnehmen können. Trotzdem ärgern wir uns natürlich über die Niederlage.“

Gladbachs-Manager Max Eberl: „Die drei Punkte haben uns gut getan. Es war ein Geduldsspiel. Stuttgart hat gut verteidigt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns Möglichkeiten erspielt und diese effizient genutzt. Der Sieg war nicht berauschend, aber verdient. Unsere Mannschaft hat heute alles versucht, aber momentan geht es darum sich in einer knüppelharten Bundesliga zu positionieren.“

VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler: „Wir haben über weite Strecken des Spiels gut verteidigt. Die oberste Priorität war die Null zu halten, was uns auch lange gelungen ist. Ich hatte daher ein gutes Gefühl, dass wir hier etwas mitnehmen können. Dann geraten wir mehr oder weniger aus dem Nichts in Rückstand. Das zweite Gegentor ist besonders ärgerlich. Offensiv hat uns sicherlich der letzte Punch gefehlt.“

Gladbachs Angreifer Lars Stindl: „Es war ein schweres Spiel heute. Wir mussten uns die beiden Tore hart erarbeiten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann unser Passspiel verbessert und der erste Treffer war dann der Dosenöffner.“

VfB-Verteidiger Dennis Aogo: „Der Elfmeter war wohl spielentscheidend. Wir hatten nach dem 0:1 durchaus nochmal die Chance zurückzukommen. In der Szene, die zum Strafstoß führt, greife ich kurz nach meinem Gegenspieler, aber ich glaube nicht, dass die Berührung ausgereicht hat, um ihn zu Fall zu bringen. Er hat die Situation aber clever angenommen. Das war sehr ärgerlich. Auch nach dem 0:2 hatten wir Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten.“