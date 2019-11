Die VfB-Profis in der Einzelkritik Defensiv weiter fahrig, Offensive nutzt beste Chancen nicht

Das Tor des Tages im ausverkauften "Stadion an der Bremer Brücke" erzielte Osnabrücks Marcos Alvarez in der Anfangsphase (4.). Trotz 21:12 Torschüssen und 73 Prozent Ballbesitz fehlte den Schwaben häufig die letzte Durchschlagskraft und Entschlossenheit. Da der VfB seine wenigen guten Gelegenheiten in Person von Nicolas Gonzalez (42./70.), Santiago Ascacibar (29.) oder Holger Badstuber (64.) ungenutzt ließ, steht die Walter-Elf trotz spielerischer Überlegenheit am Ende mit leeren Händen da.

