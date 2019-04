Die VfB-Profis in der Einzelkritik Der VfB zerfällt in seine Einzelteile

Im zweiten Durchgang konnten die Stuttgarter dem Sturmlauf der bajuwarischen Schwaben offensiv nichts mehr entgegensetzen und präsentierten sich defensiv weiterhin in einem besorgniserregenden Zustand. So kam der FC Augsburg mit Trainer Martin Schmidt noch zu drei weiteren Toren sowie guten Gelegenheiten. In der zweiten Halbzeit trugen sich Doppeltorschütze Marco Richter (53./68.) sowie ein weiteres Mal Rechtsverteidiger Max (58.) in die Torschützenliste ein.

Der VfB ließ an diesem Nachmittag jegliche Bundesliga-Tauglichkeit vermissen und hat damit nur noch theoretische Chancen, direkt in der Liga zu bleiben. Aktuell steckt die Elf von Markus Weinzierl weiterhin auf Relegationsplatz 16 fest, da die Nürnberger zeitgleich in Leverkusen mit 0:2 (0:0) verloren.

Wie sich die VfB-Profis gegen Augsburg geschlagen haben, erfahren Sie hier in unserer Bildergalerie.