Die VfB-Profis in der Einzelkritik Hamadi Al Ghaddioui steht goldrichtig

Bielefeld.

Hamadi Al Ghaddioui hat den VfB Stuttgart im Zweitliga-Spitzenspiel mit einem Treffer in der Nachspielzeit zu einem 1:0-Auswärtssieg gegen Arminia Bielefeld geschossen. Der Neuzugang erlöste den Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga nach einer halben Stunde in Überzahl mit seinem dritten Saisontor (91. Minute) gegen die bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Bielefelder. Arminias Zweitliga-Toptorjäger Fabian Klos hatte vor 26 124 Zuschhauern am Freitagabend zuvor nach 61 Minuten die Gelb-Rote Karte gesehen.