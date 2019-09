Die VfB-Profis in der Einzelkritik Mangala drückt dem Spiel seinen Stempel auf

Nicolas Gonzalez (24. Minute) hatte die über weite Strecken klar überlegene Mannschaft von Trainer Tim Walter per Distanzschuss in Führung gebracht. Allerdings verpassten es die Gäste, frühzeitig ihre Führung auszubauen. So erzielte Max Besuschkow (71.) per Foulelfmeter den zwischenzeitlichen Ausgleich für Regensburg, ehe Holger Badstuber (76.) nach feiner Flanke von Daniel Didavi der erneute Führungstreffer gelang. Kurz vor Schluss erhöhte der eingewechselte Hamadi Al Ghaddioui (90.+2) zum 3:1 - anschließend ließ Walters Team in einer turbulenten Schlussphase noch das 2:3 durch Federico Palacios (90.+3) zu.

