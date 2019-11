Die VfB-Profis in der Einzelkritik Wataru Endo meistert seine Feuertaufe mit Bravour

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat das Derby gegen den Karlsruher SC vor 57.483 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena verdient mit 3:0 (0:0) gewonnen . Dabei zeigte sich die Elf von Trainer Tim Walter im zweiten Durchgang gnadenlos effektiv und nutzte ihre wenigen Chancen in Person von Philipp Förster (60.), Orel Mangala (75.) und Joker Hamadi Al Ghaddioui (90.+3) zu einem wichtigen Dreier im Aufstiegskampf. In der hitzigen Schlussphase ließ sich VfB-Kapitän Marc Oliver Kempf noch zu einem brutalen Foul an KSC-Spieler Kobald hinreißen, für das er vom starken Schiedsrichter Tobias Stieler zurecht die Rote Karte sah (87.).