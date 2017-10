Die Waiblinger Tafel Zwischen Armut und Überfluss

Morgens früh um 9 Uhr im Tafelladen. Die Männer, die morgens die Tour durch Discounter, Supermärkte und Bäckereien machen, haben die erste Fahrt bereits hinter sich. Brot und Brötchen haben sie mitgebracht und eine Großspende an Kartoffeln. Alles fast einwandfreie Ware.

Die Kunden nicht nur beobachten, sondern auch kennenlernen

Nur, dass das Brot nicht ganz frisch ist und die Kartoffeln zu groß oder zu klein sind für den normierten Geschmack der Kunden. Dazu kommen Gurken und Brokkoli, Kopfsalat und Karotten, Bananen und Pfirsiche, alles Spenden, die im Nebenraum des Tafelladens nun für den Verkauf hergerichtet werden.

Dafür, dass das Obst und Gemüse am Ende appetitlich in den Regalen landen, sorgen die vielen ehrenamtlichen Helferinnen im Tafelladen. Eine von ihnen bin ich an diesem Tag. Vorgenommen habe ich mir, mir von der Arbeit der Frauen und Männer nicht erzählen zu lassen, sondern mitzuarbeiten.

Die Kunden möchte ich nicht nur beobachten, sondern – wenigstens den einen oder anderen von ihnen – auch kennenlernen. Ich, die sonst immer nur dran vorbeifährt, möchte erfahren, warum Tafelläden immer wichtiger werden. Wie es sich anfühlt, bei der Tafel zu helfen, und auch, was es bedeutet, in diesem Laden einzukaufen.

Wir sortieren die Reste der Wohlstandsgesellschaft

Halten wir zunächst einmal fest: Die Stimmung ist prima unter den Helferinnen. Da steht Carmen Schlosser („Ich bin kein Urgestein“) an ihrem erst zweiten Tag im Tafelladen neben Vize-Vorsitzender Erika Severin, die alle nur Nanny nennen, und Heidemarie Range, die seit zwölf Jahren mit anpackt.

Gut gelaunt sortieren wir aus den Resten unserer Wohlstandsgesellschaft matschige Pfirsiche aus, schnippeln braune Blätter vom Salat und unansehnliche Stellen vom Sellerie ab und packen die (zu) großen und (zu) kleinen Kartoffeln in handliche Zwei-Kilo-Tüten ab.

Ausgeputzt und abgepackt wird großzügig

Das Erste, was ich lerne: Ausgeputzt und abgepackt wird großzügig. Die Kunden im Tafelladen werden ernst genommen. Möglichst einwandfreie Waren sollen sie für ihr Geld bekommen. Was nicht mehr ganz frisch und fleckenlos aussieht, wird noch günstiger abgegeben oder verschenkt.

Doch selbst die gammeligen Gemüseteile werden nicht vernichtet: Sie kommen in eine Extra-Box und sollen am Ende noch den Hängebauchschweinen auf einem Gnadenbrothof und den Lamas auf einem Erlebnishof schmecken.

Freundlichkeit, Überzeugungskraft und im Einzelfall gute Nerven

9.30 Uhr. Vor dem Tafelladen stehen die ersten Kunden. Drinnen informiert Ladenleiterin Petra Off die Mitarbeiterinnen. „Wir haben am Sonntag beim Erntedank-Tag Trauben, Äpfel und Trockenwaren bekommen.“ Kartoffeln sollten dank der großzügigen Spende reichlich, von den Kekspackungen aber nur eine pro Haushalt abgegeben werden.

Auch das ist Tafelladen: Nicht immer ist von allem so viel vorhanden, wie sich die Kunden das wünschen. Ein alleinstehender Mann bekommt keine vier Croissants. Um das zu erklären, braucht’s Freundlichkeit, Überzeugungskraft und im Einzelfall gute Nerven.

„Trotzdem kommt’s immer wieder vor, dass manche richtig aggressiv werden, wenn man ihnen nicht so viel gibt, wie sie wollen“, sagt Helferin Johanna Krohlas. Hilfe im Tafelladen bedeutet auch den Mangel verwalten.