Die Weinlese hat begonnen Bald gibt es Neuen Wein im Rems-Murr-Kreis

Weinstadt/Fellbach/Kernen.

Die Remstalkellerei eG ist am Mittwoch mit der Frühlese für den Neuen Wein in die diesjährige Weinlese gestartet. „Durch den warmen Sommer können wir bereits jetzt die ersten Trauben der Rebsorte Müller-Thurgau lesen. Die Trauben haben trotz des frühen Zeitpunkts eine gute Reife für unseren beliebten Neuen Wein.“, so Peter Jung, Geschäftsführer der Remstalkellerei eG in einer Pressemitteilung. „Die Hauptlese wird nach derzeitigem Stand der Vegetation in der zweiten Septemberhälfte starten, wenn die Trauben ihre optimale Aromaausprägung und physiologische Reife erreicht haben.“