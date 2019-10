Die "Wurzelratte" Erfindung aus Winnenden ist europaweit im Einsatz

Das Werkzeug besteht aus einem L-förmigen Haken, an dem zwei Schneiden und eine Befestigungsmöglichkeit für Bagger angebracht sind. „Ich habe schnell gemerkt, dass die Wurzelratte viel im Betrieb verändert“, sagt Neidlein. „Durch die Form des Hakens kann die Wurzelratte auch an schwer zugänglichen Stellen Baumstümpfe samt Wurzeln entfernen.“

Das sei ein deutlicher Vorteil gegenüber einer Fräse. Auch ist es mit der Wurzelratte möglich, tiefer in den Boden vorzudringen. Mit einer Fräse dagegen konnten die Wurzeln oft nicht restlos entfernt werden. Teile blieben weiter im Untergrund, bildeten einen idealen Nährboden für Pilze. „Diese Pilze springen irgendwann auf den neugesetzten Baum über, der dann verendet“, erzählt Neidlein.

Interessant sei die Wurzelratte vor allem für Kommunen, den Garten- und Landschaftsbau und Tiefbauunternehmen. Privatpersonen können eher wenig damit anfangen, es sei denn, sie haben Zugang zu einem Bagger. Inzwischen ist die dritte Generation der Wurzelratte auf dem Markt. Immer denkt Neidlein an Optimierungen. „Vielleicht kann man mit kleinen Änderungen an den Winkeln noch eine bessere Wirkung erzielen. Ich habe noch ein paar Ideen im Kopf“, sagt er. Diese Ideen waren in der Vergangenheit häufig Angriffen von außerhalb ausgesetzt. „Es gab Leute, die unser Patent löschen lassen wollten“, erzählt der 50-jährige Entwickler. „Im Mai dieses Jahres haben wir vor dem Patentgericht aber in der letzten Verhandlung recht bekommen“, so Neidlein.

Die Schlichtheit ist die Stärke der Wurzelratte

Wenn er ins Internet schaut, dann findet er häufig Nachbauten seiner Wurzelratte. „Hobby-Schweißer bauen das Gerät nach und stellen es unter demselben Namen ins Internet.“

Ziemlich aufwendig sei es, nach solchen Nachbauten Ausschau zu halten und Sorge dafür zu tragen, dass diese Angebote aus dem Internet verschwinden. „Manche meinen, dass sie an die Wurzelratte noch andere Teile bauen müssten. Die denken nicht, dass das Gerät so schlicht wie es jetzt ist, am besten funktioniert. Die Schweißnaht sieht man kaum, das Gerät ist glatt. Alles andere würde die Wurzelratte im Betrieb bremsen“, sagt der Entwickler. „Ich beschäftige mich seit Jahren täglich damit. Wenn ich wüsste, wie es besser geht, würde ich es sofort machen.“