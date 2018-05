Dieb mit schlechtem Gewissen Polizeimütze nach 37 Jahren zurückgegeben

Der damals noch junge englische Soldat namens "Jeff" hatte das Durcheinander eines Polizeieinsatzes in einer Bar genutzt, um die Dienstmütze einer der Polizisten zu stibitzen. Dieses "Police Souvenir" nahm er nach Ende seines Militärdienstes mit in die Heimat. Dort trug er die Polizeimütze jahrelang beim Karneval, beim Rugby als Fan-Kopfbedeckung und bewahrte sie auf der Hutablage eines Autos auf.

Ein schlechtes Gewissen noch nach Jahrzehnten

Nach Jahrzehnten plagte Jeff aber immer noch das schlechte Gewissen und so stand die Wiedergutmachung dieses Frevels ganz oben auf seiner "Bucket-List" - einer Liste von Dingen, die man in seinem Leben unbedingt noch geregelt haben möchte bevor man keine Gelegenheit mehr dazu hat. Bei einem Treffen während eines Rugby-Spiels im "Twickenham-Stadium" in London, kam es dann letztendlich zur Aushändigung des "Corpus Delicti" an den Überbringer Graham Morley. Der war als Army-Veteran in Deutschland geblieben und ist seit vielen Jahren mit einem Nienburger Polizeibeamten befreundet. Er musste Jeff verprechen, die Mütze der Nienburger Polizei persönlich zurück zu geben - und die Übergabe mit einem Foto zu dokumentieren.

Feierliche Übergabe

Schließlich ist die amtliche Kopfbedeckung der Polizei Niedersachsen in ihrer alten "grünen Version" nach langer internationaler Odyssee wieder ins heimatliche Nienburg zurückgekehrt, wo sie in den Räumlichkeiten der Polizei in einer feierlichen Minute von Herrn Morley an Herrn Polizeioberkommissar Balint übergeben wurde.

Aufgrund des musealen Zustandes der Mütze und ihres Alters musste diese jedoch umgehend in den sofortigen Ruhestand versetzt werden.