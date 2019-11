Weinstadt-Großheppach.

Diebe haben in Großheppach einen hochwertigen Mercedes gestohlen. Der Mercedes GLC, mit auffälliger silber-hellblauer Lackierung, hat einen Wert von rund 60 000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend um 23.30 Uhr und Dienstagmorgen um 7.30 Uhr in der Johann-Ludwig-Huber-Straße. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen WN-DE 3101 angebracht. Zeugen, denen das Fahrzeug in der Nacht zum Dienstag oder danach aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 in Verbindung zu setzen.