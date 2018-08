Diebstahlsversuch in der S-Bahn 14-Jähriger verteidigt erfolgreich seinen Turnbeutel

Oberesslingen/Plochingen.

Am Montagvormittag hat ein Mann in der S-Bahn versucht, den Turnbeutel eines 14-Jährigen zu entwenden, hatte aber wohl nicht damit gerechnet, dass dieser sich so erfolgreich wehren würde. Ersten Erkenntnissen zu Folge stieg der Täter gegen 10.45 Uhr in Oberesslingen in die S1 ein. Dort soll er dem Jungen dessen Sportbeutel aus der Hand genommen haben und weggelaufen sein. Der 14-Jährige stellte dem Unbekannten daraufhin ein Bein, wodurch dieser hinfiel und die Tasche los lies. Der mutige Jugendliche nahm die Tasche und flüchtete.